No dia Mundial das missões Sumbe viveu Jubileu e votos perpétuos em Cassongue

No dia mundial das missões Paróquia de São José de Cassongue Diocese do Sumbe esteve em festa com acção de graças pela consagração definitiva e jubileu de 25 anos de madres naturais de Cassongue.

Tratam-se da Irmã Maria Otilia de Almeida, das Franciscanas da visitação de Maria, que fez os votos perpétuos e a irmã Adelaide José, que completou 25 anos de vida consagrada.

A celebração aconteceu neste Domingo dia mundial das missões e foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luzizila Kiala.

Na sua homilia Dom Kiala deu graças a Deus pelo jubileu e pela emissão dos votos perpétuos. Dirigindo-se a irmã Adelaide o prelado disse que consagrar é entregar-se a Deus, pertencer totalmente a Deus, deixar possuir-se livremente por ele” procura viver e testemunhar o carisma da vossa Congregação”

Vamos acompanhar a reportagem de Óscar Tito