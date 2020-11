Paróquia do São Paulo acolheu celebração do Culto Ecuménico

Representantes de oitenta e três Igrejas reconhecidas realizaram este Sábado, 07 de Novembro, em Luanda, um culto ecuménico, para saudar os 45 anos de independência nacional.

A Paróquia de São Paulo, acolheu a celebração do Culto realizado pela Arquidiocese de Luanda, CICA, da Aliança Evangélica de Angola e acontece na Paróquia de São Paulo.

O Arcebispo de Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento vieira Dias, começou a sua pregação com palavras de Isaías 40.10, que foi o texto que alimentou o Culto Ecuménico, em alusão aos 45 anos de Independência, “ Não tenhas medo que eu estou contigo, não te assustes que eu sou o teu Deus, eu te dou coragem sim, eu te ajudo sim, eu te seguro com minha mão vitoriosa”.

O Também Presidente da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST, não deixou de saudar todos os Pastores, reverendas e reverendos presentes no acto, sem esquecer o Ministro da Cultura, Sr. Jomo Fortunato e o Vice-governador de Luanda.

Dom Filomeno defendeu a necessidade de se preservar a paz e a reconciliação nacional, como bem maior.

