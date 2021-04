Dom Filomeno pediu aos sacerdotes para amarem e se dedicarem a igreja

Nesta Quinta-feira, a paróquia de Fátima acolheu os sacerdotes, religiosos e religiosas, da Arquidiocese de Luanda, para renovação dos seus votos sacramentais, que acontece na Quinta-feira santa.

Presidiu a celebração o Bispo do lugar, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda.

Numa homilia em que o papel do sacerdote foi realçado em todos os contextos, Dom Filomeno começou por falar que é uma fonte de alegria celebrarmos junto o dia em que Jesus estabeleceu a eucaristia e o sacerdócio, simultaneamente tal como Deus ao criar o homem criou o corpo e a alma.

“Na missa Crismal renovamos os compromissos assumimos no dia da nossa ordenação e vivemos a graça de pertencermos a esse presbitérios”.

Dom Filomeno, pediu aos sacerdotes humildade no serviço que vão prestar, “ é delicado cuidar do povo de Deus” adiantou o prelado, hoje ser pároco é cansativo pelo imenso número de fiéis, guiar uma paróquia é imperativo neste mundo com tantos problemas, mas o senhor chamou-nos para que nos cansássemos um pouco, para trabalhar e não para descansar, frisou Dom Filomeno citando João Paulo II.

O Arcebispo de Luanda pediu aos sacerdotes “ Meu irmão padre faz o que tiver ao teu alcance para cultivar o sentido de pertença ao presbitério e desenvolver nos outros esta consciência, fala, reza, provoca, crítica, com amor, com responsabilidade, corrigi, escreve, mas ama este presbitério, ama esta igreja, que o senhor coloca também nas tuas mãos.

A graça de ser padre neste diocese resplandeça sempre numa alegria profunda na oração e no amor mutuo só assim com este itinerário pessoal e comunitário o encontro será efectivo podemos ser a boa terra em que o ressuscitado poderá espalhar a alegre semente do evangelho com mãos largas e Luanda igreja e cidade será mais linda como cantou Dionísio Rocha, assim terminou a homilia da missa crismal o Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.