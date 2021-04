São Zeno recebi visita do seu Pastor no dia da Ressurreição do Senhor

Na Solenidade da Páscoa do Senhor que recorda a ressurreição de Jesus três dias após sua paixão e morte na cruz, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda, deslocou-se até a Paróquia de São Zenu no Capolo II, município do Kialamba Kiaxe.

Na sua homilia Dom Filomeno disse que a fé dos cristãos sobre a ressurreição baseia-se nos testemunhos dos que o viram após a ressurreição que segundo o Prelado, não deviam ter inventado tal facto.

A paróquia de São Zenu, situa-se num terreno de 500 metro de comprimento e 80 de largura num quintalão onde decorre a construção da casa do pároco e já existe um hospital, uma crexe, a casa das madres um complexo escolar, tudo isto na Sapu no meio do triângulo entre as paróquias de São Lucas de onde se desmembro, quando era a comunidade de São Marcos, nascida em 2000, e as paróquias de Santa Baquita e Nossa Senhora do Rosário ambas da diocese de Viana. A Igreja está situada próximo da estrada terciário esburacada e intransitável, nessa época chuvosa o lixo mistura-se com lama em charcos de água, esta estrada tem o projecto construção encravado há dez anos.

O Pastor da Arquidiocese de Luanda apontou os desafios sociais que ainda enfermam aquela comunidade paroquial, elevada a esta categoria em Outubro passado, tornando assim na mais nova comunidade paroquial do território de Luanda, entre os graves desafios constam a má gestão de resíduos, os difíceis acessos, bem como a falta de água.

Vamos acompanhar a homilia