Dom Tirso apela fiéis a não vandalizarem os bens da igreja

Várias infra-estruturas sociais e religiosas, com destaque para centro multifuncional, escolas e oito novas igrejas estão a ser construídas na diocese de Lwena, província do Moxico.

A informação foi avançada este Domingo pelo Bispo do Lwena, durante a missa da dedicação da paróquia do Cristo Rei, no alto Lwena, onde o prelado voltou a apelar para a não vandalização dos bens da igreja.

Reportagem de Cristóvão Companhia