Dom Belmiro exorta missionários a serem exemplo de conversão diária

Na celebração do Domingo da Santíssima Trindade, Dom Belmiro Chissengueti, convida as comunidades cristãs católicas a mergulhar e a celebrar todos os dias os mistérios do Pai, do filho e do Espírito Santo, como forma de valorizar os dons que nos são atribuídos por Deus.

O Prelado exorta ainda os missionários a serem exemplos de conversão diária, por serem os verdadeiros anunciadores do evangelho.

Reportagem de Ermita Comba