Dom Belmiro quer ver o povo beneficiar das riquezas do próprio solo

O Bispo de Cabinda, efectuou de 11 a 13 de Junho, visita Pastoral a Paróquia de Santo António do Belize.

O prelado católico, reuniu com o Conselho Paroquial, manteve Encontro com as Comunidade de São José do Mbulo, Miconje, visitou as Comunidade de Kingombungo, Kimbedi no Alto Sundi, onde celebrou uma missa, reunião com os catequistas do Alto Sundi em Kikhumba Kongo, visitou ainda a comunidade de Maloango Zau, aldeia de Nganda Kanga, um breve encontro com a Comunidade da Missão do Luali, saudou os membros da Comunidade Bitina, teve encontro com os jovens, visitou os Irmãos da Missão Evangélica do Mbaca e foi recebido pela autoridades municipais lideradas pela Dra. Suzana Abreu.

No Domingo em que a igreja celebrou a festa do Sagrado Coração de Jesus, Dom Belmiro presidiu a Eucaristia na Paróquia de Santo António do Belize, que também foi a missa da abertura do centenário desta Missão.

Na homilia o prelado apelou aos exploradores de recursos naturais em Cabinda, a terem um pouco de solidariedade para com os donos da terra e não levarem toda a riqueza sem no entanto criarem benefícios para os natos.