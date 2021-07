D. Jaca, quer crentes na linha da frente na luta contra a corrupçao e pobreza

O Bispo da Diocese de Benguela chamou atenção a todos os diocesanos e cristãos em geral a estarem na linha da frente na defesa de praticas corruptas e sobretudo a denunciarem aqueles que espezinham a vida dos mais pobres.

Dom António Francisco Jaca falava na homilia da Missa deste XV Domingo do tempo tempo comum, na paróquia do Sagrado coraçao de Jesus do Cubal, onde esteve em visita pastoral.

Reportagem de António Mateus