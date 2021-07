Núncio exorta fiéis a prestarem atenção especial aos mais velhos

Neste XVII Domingo do tempo comum celebrou-se mais um aniversário do Santuário da Santa de Caxito e mais uma vez os fiéis católicos não celebraram com peregrinação, fruto das restrições impostas pelo Governo devido à pandemia da Covid-19.

Neste 136º aniversário do Santuário, presidiu a celebração Eucarística Dom Giovanni Gaspari, Núncio Apostólico em Angola e São Tomé.

Na sua homilia Dom Giovanni, enalteceu o valor da família como lugar privilegiado para transmissão da Fé.

“ Quão precioso é o valor da família, lugar privilegiado para transmitir a fé” Citando o Papa Francisco, o Núncio disse que na catequese de 11 de Setembro de 2013, afirmou que entre as figuras que o concilio Vaticano II escolheu para nos fazer compreender melhor a natureza da igreja esta a figura da mãe” a igreja é nossa mãe na fé na vida sobrenatural é uma das imagens mais utilizadas pelos padres nos primeiros séculos e acho que também pode ser útil para nós” para mim disse o Papa Francisco é uma das mais belas imagens da igreja a igreja mãe.

No Domingo em que também foi dedicado aos avós, Dom Giovanni pediu aos fiéis a dedicarem uma atenção especial aos mais velhos.

Vamos acompanhar a homilia