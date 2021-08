Cabinda precisa de mais sacerdotes para tornar presente acção pastoral nas comunidades

Dom Belmiro Chissengueti, bispo de Cabinda efectuou visita pastoral à Paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo, Sé Catedral, nos dias 21 e 22 de Agosto.

Dom Belmiro manteve encontro nesta comunidade com jovens, responsáveis dos Grupos e Movimentos Apostólicos.

Depois de ter ouvido as mais diversas comunidades afectas a catedral da Diocese, o pastor lamentou as dificuldades registadas no seu rebanho com destaque para o estado actual da Paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo.

Ainda na homilia da missa de encerramento Dom Belmiro, mostrou-se preocupado com as mais variadas situações apresentadas pelos fiéis da sua diocese e, que muitas delas podem condicionar a vida da Igreja e convidou os fiéis a aderirem os sacramentos e a conhecerem a doutrina como forma de tornar cada vez mais viva a igreja de Cristo.

Vamos acompanhar a homilia