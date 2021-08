Neste XXI Domingo do tempo comum, Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo, celebrou na diocese do Lwena na festa da Paróquia de São Pedro e São Paulo, que celebrou o encerramento do Jubileu dos 53 anos de existência.

Na sua homília, o prelado falou daquele que é o verdadeiro papel da paróquia, onde disse que esta não pode ser um espaço de conflito e concorrência e convidou os cristãos a promoverem acções que contribuam no crescimento da igreja e da sociedade.

