Sínodo tem que ser vivido em todas as comunidades da nossa igreja Diz D. Filomeno

E com a abertura da 16ª Assembleia-geral do Sínodo dos Bispos, com o tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, na abertura da II Assembleia Ordinária dos Bispos da CEAST, disse que é um Sínodo que o Papa quer que seja sentido, vivido e celebrado desde o inicio por cada comunidade Ecclesial, do mais recôndito centro paroquial, da mais recôndita capela de uma missão as catedrais das dioceses a praça de São Pedro com o colégio dos padres Sinodais.