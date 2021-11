A Deus devemos dedicar o melhor e não as sobras, alerta Dom Filomeno

Mulheres foram nota saliente nas palavras do Arcebispo Metropolita de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, neste Domingo, no Centro Pastoral de São Pedro, Paróquia de Santo André “que a Deus não se dá as sobras, e deu exemplo das mulheres que dedicaram o melhor a Deus como prova da sua fé.

O Arcebispo de Luanda confirmou na fé 152 fieis e 3 seminaristas e recordou que a eucaristia é a mesa do senhor, dos pobres e dos que se entregam a Cristo.