Solidariedade no Natal apela D. Kiala

O Arcebispo de Malanje Dom Luzizila Kiala apelou aos fiéis da sua arquidiocese a serem mais humildes e solidários para com as famílias que neste tempo de Natal vivem momentos difíceis.

“ Aprendamos também nós essa atitude de Maria de serviço, justamente estamos numa comunidade é para o serviço, mas aprendamos de Maria atitude de caridade.

O Pastor da Igreja em Malanje falava durante a homilia da missa deste quarto Domingo do Advento que a presidiu na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe do bairro Carreira de tiro onde mais de 30 fiéis receberam o sacramento do Crisma no dia em que a paróquia celebrou as festas da sua padroeira.