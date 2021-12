Bispo de Cabinda apela dirigentes a caminharem com compromisso de servir o povo

O Bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti apelou aos líderes africanos a fazerem da política a ferramenta para gerar democracia entre os povos e encontrar o desenvolvimento do continente.

“É no meio das dificuldades que as pessoas são mais criativas , toda crise que nos acontece na vida devemos vela de uma maneira positiva, a crise é uma bênção que Deus nos dá para nos obrigar a pensar, nos retirar da nossa comodidade para podermos encontrar novos caminhos para desenrascar o futuro”

O Prelado Católico falava em missa presidida na Catedral da Diocese do Enclave, que não deixou de referenciar os cumprimentos de Natal do Presidente João Lourenço com o Ex presidente José Eduardo dos Santos e deixou um apelo” fará também bom gesto encontrando-se se for possível e porque não antes do fim do ano com os líderes da oposição, porque oposição politica não é inimizade é só a preocupação de realizar o bem de todos”.

Reportagem de Ermita Comba