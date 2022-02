Depois de ordenado e apresentado à comunidade diocesana de Luanda, Dom António Lungieky, presidiu a sua primeira missa nova, neste VII Domingo do Tempo comum no Centro do Espírito Santo, da Paróquia de São Pedro.

À chegada, Dom António Bengui foi acolhido à porta da Igreja com júbilo pelos fiéis que, com fé e alegria, o aguardavam.

Reportagem de Jerónimo Domiano