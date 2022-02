Bispos da CEAST consideram morte de D. Tirso uma grande baixa para igreja

Uma vida que marcou vidas, assim é considerada a passagem de Dom Tirso Blanco pela terra.

A educação e a defesa do meio ambiente eram algumas das suas lutas, o bispo do Lwena, destacou-se muito, ao denunciar as más práticas associadas à produção de madeira na região leste e foi ainda Defensor de uma nova visão para o desenvolvimento da província mais extensa do país, Moxico, e defendia inclusive que o primeiro objectivo a concretizar devia ser a recuperação das estradas e vias de acesso internas.

No Lwena era das vozes mais sonantes no que o desenvolvimento sócio -económico dizia respeito, por este facto, a notícia da sua morte, ao 65 anos, ocorrida ontem 22 de Fevereiro, deixa consternada a sociedade em geral.

Na manhã, desta Quarta-feira, na capela da CEAST , o presidente da Comissao Episcipal para comunicação social da CEAST, Dom António Jaca, presidente da celebração, na sua homilia lembrou-se de Dom Tirso como servo sábio e prudente, que soube viver sereno e pelos irmãos , até quando afligido pela enfermidade física.

Já Dom Belmiro Chissengueti, porta-voz da CEAST e Bispo de Cabinda, manifestou o sentimento de tristeza que envolve a comunidade no enclave angolano.

Para Dom Belmiro, a morte de Dom Tirso é uma grande baixa para a igreja de Angolana.