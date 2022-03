Grau de mobilização das paróquias na Assembleia sinodal deixa satisfeito Dom Filomeno

Realizou-se este sábado na Paroquia São João Maria Vianey a Assembleia sinodal diocesana de Luanda que decorre sob o lema: por uma igreja sinodal comunhão, participação e missão.

A abertura dos trabalhos que serviu para apresentação de relatórios contou com a participação de párocos, vigários paróquias e coordenadores sinodais começou com as leituras e comentários da síntese sinodal diocesana.

Na ocasião Dom Filomeno do Nascimento vieira dias, Arcebispo de Luanda mostrou-se surpreso pela positiva pelo grau de mobilização demonstrados pelas paróquias o que prova na visão do prelado o interesse dos fiéis em conhecer a vida da igreja

Por outro lado Dom Filomeno falou sobre as etapas a serem cumpridas por essa caminhada sinodal.

Quanto a responsabilidade dos fies, Dom Filomeno refere que se resume em continuar a dialogar e sugerir sobre os caminhos da igreja.