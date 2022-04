Município da Ganda, entre as futuras novas dioceses da CEAST

Ganda um dos municípios da província de Benguela pode tornar – se nos próximos tempos como a mais nova diocese da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST.

Esta indicação foi manifestada nesta Terça-feira, 12 de Abril, na missa Crismal, onde os sacerdotes renovam os votos e são benzidos os óleos do Catecúmenos e dos enfermos, pelo Bispo da Diocese de Benguela Dom António Francisco Jaca, ao nomear o padre Eduardo Alexandre para o cargo de Vigário Territorial da Ganda.

O sacerdote tem a missão de preparar as estruturas da nova diocese que no futuro próximo será desmembrada da Diocese de Benguela e terá sede na vila da Ganda.

Benguela é das dioceses com uma pastoral exigente, daí o facto de ser missionaria e eucarístico fruto do seu crescimento, dia após dia, o ordinário do lugar criou dez novas paróquias.