Condicionalismos sociais, são consequências da ambição pelas coisas terrenas, afirma D. Belmiro

O Bispo de Cabinda, celebrou a Pascoa da Ressurreição de Cristo na Comunidade de Santo Egídio.

“ O senhor ressuscitou, Dom Belmiro destacou o significado da Pascoa da Ressurreição de Cristo” A celebração do Domingo de Pascoa, é a celebração da festa mais importante, porque é a partir da Ressurreição de Jesus, que ganha sentido toda a palavra de Deus no antigo testamento, ganha sentido toda a acção da igreja, é a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo, que permitem que os apóstolos tivessem tido coragem de fugir do medo, para poderem anunciar de maneira destimida que Cristo estava vivo”.

Dom Belmiro Chissenguiti considera que muitos dos que adiam o desenvolvimento da sociedade, são pessoas que foram baptizados pela igreja e, aponta a ganância como um dos factores que tem contribuído para o surgimento de leis injustas no actual contexto.