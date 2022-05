A paróquia é um farol de fé, que ilumina por intermédio do Espírito Santo diz Dom Emílio

A Igreja paroquial de Nossa Senhora Rainha dos Mártires, foi benzida e dedicada na tarde deste Domingo, pelo Bispo de Viana Dom Emílio Sumbelelo, que na ocasião, desafiou os cristãos a darem continuidade ao acto de generosidade bem como a conservação do património e testemunhar Cristo a exemplo da padroeira.

A igreja está localizada no bairro Jacinto Tchipa, no distrito urbano do Kikuxi.

Na tarde deste domingo solenidade do Bom Pastor, muitos fiéis acorreram ao local para participarem da bênção e dedicação da igreja.

Reportagem de Ribeiro André