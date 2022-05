D. Belmiro recomenda sacerdotes a se afastarem do autoritarismo que cega os olhos da fé

O Bispo da Diocese de Cabinda, Dom Belmiro Cuica Chissengueti, celebrou neste Domingo missa de tomada de posse de dois novos Párocos, da Paróquia de São Tiago Maior-Lândana, Padre Francis Ambrose Cudjoe e da Paróquia de Santa Mónica, Padre Agripino Filho, que tomaram posse no último final de semana.

Na homilia do VI Domingo da Páscoa, Dom Belmiro, recomendou a todos os sacerdotes a não caírem na tensão do autoritarismo que, não permite observar a força do espírito Santo naqueles que abraçam a fé.

“ Nesta árdua tarefa, nesta caso e em outros para se evitar o centralismo do pároco, para se evitar a doença do autoritarismo”.

Reportagem de Ermita Comba