Apelo a conversão tem sido razão para a mudança da igreja, afirma bispo de Cabinda

A igreja viveu neste Domingo 5 de Junho, a solenidade do Pentecostes.

O Espírito Santo, Dom de Deus e de todos os crentes, o Espírito que dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homens novos.

Dom Belmiro Chissengueti, na celebração na Paróquia do Espírito Santo, onde encerrou a Visita Pastoral, Crismou fiéis e alguns jovens fizeram as Promessas do Grupo Espírito Santo.

Na sua homilia o prelado teceu críticas as pessoas que se dizem cristãs e compreendem mal, quando são chamadas a conversação e procuram mudar de Igreja a todo momento

Reportagem de Ermita Comba