A Eucaristia não é nada sem a fé afirma Dom Camuto

Bispo de Caxito alertou neste Domingo dedicado a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, que a eucaristia não é nada sem a Fé.

Dom Maurício Camuto que presidiu esta solenidade na paróquia de Santa Ana, antes da procissão, referiu que muitos não acreditam na presença de Jesus na hóstia consagrada.

“Pois esta não significa nada para os pagãos, sabemos só para quem acredita, isto quer dizer que muitos de nós cristãos vemos a Eucaristia como vêem os pagãos, não acreditam a presença de real de Jesus nesta hóstia e neste vinho pelo ministro de Deus, por isso não se preocupam em participar deste banquete, metendo-se nesta situação não estão em comunhão plena com Cristo”.

Dom Camuto recordou que os cristãos devem trabalhar para que não haja irmãos a morrer por falta de alimento.

“ Ser Cristão não é só virmos aqui cantar e rezar, ser do grupo coral, da legião de Maria, ser do Apostolado de oração, não, é um compromisso sério com Deus e com a sociedade, a comunidade cristã deve trabalhar, deve empenhar-se para que no seu meio não haja irmãos a morrerem de fome”