Missão do Sendi celebra jubileu dos 100 anos

Centenário é ponto de chegada e ponto de reinício rumo aos próximos 100 anos exorta Dom Gabriel Mbilingi aos cristãos do Sagrado Coração de Jesus do Sendi.

A missa de acção de graças culminou com o encerramento da visita pastoral do Arcebispo do Lubango.

Na ocasião tomou posse o novo vigário da missão e foram crismados mais de oitocentos fiéis daquela comunidade.

A missão foi fundada pelos missionários Espiritanos, posteriormente passou pela assistência missionário dos Padres do clero secular do Lubango e depois passou até aos dias de hoje a assistência dos Missionários do verbo divino.

A missa foi presidida pelo Arcebispo do Lubango e coopresidida pelo Arcebispo emérito do Lubango Dom Zacarias Kamwenho, presente ainda na celebração o Superior da Congregação do Verbo Divino Padre Daniel Malamba, o Vigário Episcopal do Quipungo Padre Bento Tchimbassi, o Padre Dominicuis Caravaia missionário do verbo divino e superior da missão do Sendi e outros sacerdotes de perto e de longe.

Reportagem de Edgar Ganga