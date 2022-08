São José da Cazanga elevada a Paróquia

Uma semana depois de ser elevada a categoria de quase-paróquia Nossa Senhora da Merces do bairro Vila-Matilde, desta vez o Arcebispo Metropolita de Malanje Dom Luzízila Kiala elevou a quase-paróquia de São José da Quizanga em Paroquia na missa do XXIIº Domingo do Tempo Comum onde tomou posse como pároco Padre Daniel Armando e Padre Bento Candangongo Vigário, em substituição do Padre Alfredo Ramos Gomes que foi em serviços da congregação para a evangelização dos povos em Itália.

Reportagem de António Clemente.