Erecção de paróquia na centralidade do Luhongo dependente da cedência de espaço pela administração municipal da Catombela

O Bispo da Diocese de Benguela Dom António Jaca exortou neste XXIIº Domingo do tempo comum, às autoridades do município da Catumbela a disponibilizarem um espaço para construção da futura paróquia a ser erguida nas imediações da centralidade do Luhongo.

Na presença da actual administradora do município, Dom Jaca deu a entender ser obrigação das autoridades do estado, a concessão de espaço para as actividades religiosas.

Reportagem de António Mateus