Santuário de NªSRª da Nazaré em Luanda completa 358 anos de existência

Novena e confirmações marcam celebrações dos 358 anos de existência do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré em Luanda que este ano decorre sob o lema “ Com Maria de Nazaré rezemos para que as crianças cresçam em estatura, sabedoria e graça”.

A missa de acção de graças acontece neste Domingo e será presidida pelo arcebispo, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

A Ecclesia ouviu a propósito o padre Álvaro Miranda Adelino, vigário paroquial.

O Santuário pretende nos próximos tempos retomar a dinâmica das peregrinações até aqui canceladas por conta da Covid 19.