Na festa da Nazaré Dom Filomeno exorta fiéis a recorrerem a Nªsrª nos bons e maus momentos

A igreja celebra hoje o 24º Domingo do Tempo Comum. A liturgia deste domingo centra a nossa reflexão na lógica do amor de Deus. Sugere que Deus ama o homem, infinita e incondicionalmente; e que nem o pecado nos afasta desse amor...

Sob o lema: “com Maria de Nazaré Rezemos para que as crianças cresçam em estatura, sabedoria e graça” o Arcebispo de Luanda Encerrou neste Domingo as celebrações dos 358 anos de existência do santuário de Nossa Senhora da Nazaré em Luanda.

Dom Filomeno na sua Homilia exortou aos fiéis a continuarem a recorrer a nossa senhora a santa mãe de Deus em momento de alegria e tristeza, aflição, de desvario, dificuldades e saúde para estarem espiritualmente mais próximo de Maria de Nazaré.

O Arcebispo de Luanda disse ainda que o silêncio de Nazaré ensina-nos o recolhimento para escutar as palavras dos verdadeiros mestres em todos os momentos da Vida espiritual.