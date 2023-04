Eucarística é vida e compromisso! Exorta Arcebispo do Lubango.

O Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, presidiu a celebração da Ceia do senhor nesta Quinta-feira Santa, na Catedral do Lubango, Paróquia de São José. Na homilia Dom Mbilingi, exortou aos Cristão a conhecer Deus na comunhão com Cristo e fez saber que a Instituição da Eucaristia é um convite a participação na comunhão com Deus que Cristo deu a conhecer e isso vai exigir dos cristãos a conversão.

Fizeram parte da co-presidência da missa o Padre Pacheco Simão - Pároco, Padre António Chiloya Vigário e o Padre Santos Tchipandeca Secretário do Pastor do Lubango.

Reportagem de Edgar Silva