Bispo de Caxito encoraja o cristão a iluminar a vida política pela fé do ressuscitado

Um ano depois de ter visitado os fiéis da comunidade de Ndalamulemba em Cacuaco, o bispo de Caxito, Dom Maurício Camuto, apela sensibilidade dos cristãos com responsabilidade política na resolução dos principais problemas do país e encoraja o cristão a iluminar a vida política com acções concretas.

Dom camuto celebrou o 3º Domingo da Páscoa com os fiéis da Paróquia de Santa Maria Eufrásia no dia em que vários cristãos receberam o sacramento da confirmação.

O bispo de Caxito que olha com preocupação para a situação social em Angola revela que o povo está desanimado com os gestores que não fazem bem o seu trabalho.

O bairro Ndalamulemba em Cacuaco, está localizado nas imediações da fábrica de cimento CIMANNGOLA, e o bispo de Caxito pediu mais aos angolanos com cargos de responsabilidades no país.