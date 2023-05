Bispo de Caxito preocupado com a sociedade violenta reforça apelos à família

A educação das novas gerações tem sido uma das preocupações de Dom Mauricio Camuto, Bispo de Caxito que reitera o papel das famílias na educação dos filhos.

Dom Camuto diz que a violência física e verbal prevalecente nas famílias e na sociedade resulta das falhas de educação assumidas pelos pais ao longo destes anos.

“ A porta serve para nos protegermos, estamos lá dentro fechados, protegidos dos ladrões dos gatunos, que se aproveitam da noite para assaltarem as casas, e isso acontece porque? Porque muitos pais de família não assumiram as suas responsabilidades de pastores de famílias, não educaram os seus filhos na fé cristã, não educaram os seus filhos naquelas virtudes que os possam tornar homens bons, bons cidadãos capaz de contribuir para o bem estar de toda sociedade”.

O pastor dos Católicos em Caxito diz que a violência que está cada vez mais agressiva na sociedade vai ganhando contornos insuportáveis e reforça apelos à família assumir as suas responsabilidades de educadores dos filhos.

“ mas isso é tudo um trabalho conjunto porque não basta que a policia faça o seu trabalho é necessário que as famílias assumam as suas responsabilidades, que os pais assumem as suas responsabilidades de educadores dos seus filhos, educar os filhos no bem, a respeitarem as pessoas e os bens alheios e sobretudo educarem os filhos a trabalharem e saibam ganhar o pão com o fruto do seu trabalho e não com violência e roubo, vida desonesta não”.

Mensagem de Dom Maurício Camuto, assaltos as instituições da igreja em Angola levanta debate sobre papel das famílias na educação dos filhos.