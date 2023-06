Próximas chuvas podem deitar à baixo paredes da mais antiga igreja de Saurimo.

As próximas chuvas podem deitar à baixo as duas últimas paredes do Monumento histórico da mais antiga Igreja Nossa Senhora de Lourdes.

Depois de anos de resistências contra as águas pluviais a antiga Igreja foi se desmoronando. O Padre Abel Cauiongo, antigo Vigário geral da Arquidiocese pede intervenção das autoridades centrais e locais e apela a reconstrução da Igreja Nossa senhora de Lurdes a 1ª Igreja da Arquidiocese de Saurimo.

Reportagem de Almeida Sonhi