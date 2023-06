Nos 10 anos de pontificado do Papa Francisco, igreja angolana reza unida

Nesta Quarta-feira, 28 de Junho, vários Bispos da CEAST, para além de sacerdotes, religiosas e fiéis juntaram-se na Igreja da Sagrada Família para uma missa de acção de graça pelos dez anos de pontificado do Papa Francisco.

A Missa aconteceu na Paróquia da Sagrada Família e foi presidida pelo Núncio Apostólico em Angola, Dom Giovanny Gaspari, concelebrada pelos Bispos da CEAST e sacerdotes, presente também na celebração Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

Presentes ainda na celebração membros do Governo e do corpo diplomático representado no nosso País.

Foi precisamente em 13 de Março de 2013 que o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio chegou à Cátedra de Pedro pela eleição, de lá para cá , o pontificado do Santo Padre tem sido marcado por vários desafios que passam pela própria igreja assim como das questões da humanidades algumas das quais que se traduzem em conflitos entre povos realçando o caso concreto que opõe a Ucrânia e a Rússia.

Segundo o Núncio apostólico, Dom Geovanny Gaspari, o ministério Petrino dos apóstolos é primado no amor, uma marca que Francisco conserva neste seu pontificado.