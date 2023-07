Paróquia do Prenda celebra a festa do seu Padroeiro

A igreja celebrou o 13º Domingo do Tempo Comum, as leituras deste Domingo, apresentam uma reflexão sobre alguns aspectos do discípulado.

Fundamentalmente, diz-se quem é o discípulo (é todo aquele que, pelo baptismo, se identifica com Jesus, faz de Jesus a sua referência e O segue) e define-se a missão do discípulo (tornar presente na história e no tempo o projecto de salvação que Deus tem para os homens).

E algumas comunidades em Angola celebraram a festa dos seus padroeiros os apóstolos São Pedro e São Paulo cuja solenidade foi observada a 29 de Junho.

Na paróquia de São Pedro Apóstolo do Prenda, Arquidiocese de Luanda presidiu a Santa missa o Bispo auxiliar dom António Lunguieky Pedro Bengui.

“ Assumimos o compromisso de sermos como Pedro, pedra e na condição de fiéis leigos sois pedras vivas, sois uma luz a acender, sois sal a dar sabor a vida comunitária e a vida de fiéis”.

O prelado pediu a intercessão de São Pedro para que ele continue a nos ensinar e que as suas virtudes sirvam para a contínua avaliação da nossa presença na comunidade paroquial” o Sínodo chama-nos atenção ainda se estamos presentes alguém esta a verificar como é a nossa participação, se somos comparticipes no andamento da comunidade paroquial quer dizer estamos a dar importância a outra nota do sínodo, somos a comunidade, somos a comunhão e portanto missão daquele que recebeu o baptismo é levar avante este processo de evangelização”.

A celebração do padroeiro é a celebração das famílias cristã que hoje integram uma comunidade paroquial, adiantou o prelado.