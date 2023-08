Promaica encerra mini-congresso

Neste XVII Domingo do tempo comum, marcou o encerramento do Mini Congresso da Promaica, realizado de 27 a 30 de Julho de 2023 na Arquidiocese de Saurimo.

O congresso teve lugar na Paróquia de São José, enquanto o encerramento, aconteceu na Sé Catedral.

Participaram representações das Paróquias do interior, Cacolo, Dala, Mukonda e Murieji e respectivas linhas de pastoral.

A missa contou a presença de mulheres representantes das Igrejas irmãs de Metodista Unida, IECA, Tokuista e IEIA.

O interior da Igreja matriz da Sé foi pequena para acomodar a todas as mamas da Promaica e não só.

Na ocasião, Dom José Manuel Imbamba apelou os cristãos à prática do bem.

“ Temos uma novidade a oferecer aos irmão o nosso coração convertido, o nosso coração que sabe disseminar as virtudes do reino dos céus, essas virtudes que devem começar nas nossas casas, nas nossas famílias, mamas da promaica, esses dias reflectistes sobre vários assuntos inerentes a vossa vida de mãe, esposa, a vossa vida de cidadão e profissionais e é esta vida que da a vida, eu sempre costumo dizer que seria a igreja, o mundo sem as mamas, que seriamos nós sem vós e é por isso que a nobreza e a dignidade do vosso ser mulher não esta nas coisas, não esta fora de vós, esta em vós mesmas, por isso cultivai esse vosso sentimento de sacrifício, de entrega, de amor, fazei prosperar essas virtudes que tem o rosto do divino, que só vós sabeis dar, aquela intuição, aquela entrega emotiva ao trabalho, aceitação do bem que Deus vos dá, ao cultivo do amor e tudo aquilo que faz rejuvenescer”.