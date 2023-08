Dom Germano celebra missa onde prestou serviço pastoral como seminarista

A Arquidiocese de Luanda celebrou neste Sábado 26 de Agosto uma missa de acção de graças a Deus pela sua ordenação Episcopal e nomeação a Arcebispo de Treia e Núncio Apostólico no Paquistão.

Participaram na celebração, Núncio Apostólico em Angola e são Tomé, Dom Giovanni Gaspari, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, Bispos da CEAST que estão reunidos na II Assembleia Plenária de 2023, sacerdotes da Arquidiocese de Luanda e fiéis católicos da Paróquia da Sagrada Família, lugar em que o actual Bispo prestou serviço pastoral enquanto seminarista.

Dom Germano Penonote, na sua homilia começou por agradecer a todos os presentes em especial Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias Arcebispo de Luanda.

Falando das leituras deste Domingo que faz referencia ao lugar que Deus ocupa nas nossas vidas” O Papa Francisco afirma que onde Jesus dirigi essa fecunda missão a todos nós de modo muito particular a nós pastores da igreja de Deus”.

Falando do amor, Dom Germano adiantou que o amor é o critério fundamental que se exprime na relação pessoal que cada cristão vivi com Deus e com os irmãos