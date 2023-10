Carta reflecte o calor que Assembleia do Sínodo recebe de todas comunidades cristãs, diz delegado da CEAST

Ao chegar ao fim dos trabalhos da primeira sessão de mais uma Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, foi publicada nesta Quarta-feira A Carta da XVIª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos ao Povo de Deus.

Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, delegado da CEAST ao Sínodo, explicou que a carta dos participantes às comunidades católicas reflecte as contribuições dos participantes do sínodo ao Santo Povo de Deus que nada tem a ver com o documento oficial.

Numa outra dimensão da carta, Dom Nhanganga Tyombe, que também é Bispo do Uíge, explicou a segunda ideia da carta voltada a motivação das comunidades para este período sinodal cuja segunda fase será concluída em Outubro de 2024.