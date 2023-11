D. Belmiro chama atenção para a qualidade da autoridade exercida em nome do estado

Neste XXXIº Domingo do tempo comum a liturgia da palavra proposta ajudou-nos a traçar o perfil daqueles que têm responsabilidade no seio da comunidade cristã, na Família ou na sociedade, o bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti chama atenção para a tomada de consciência em relação a qualidade da autoridade e de poder exercidos sobre as pessoas.

O Prelado alerta também que o líder não deve assustar os colaboradores, pois corre o risco de ser considerado autoritário.

Reportagem de Ermita Comba