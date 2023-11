D. Kiala chama atenção dos fiéis a valorizarem os seus talentos

O Arcebispo da Arquidiocese de Malanje Dom Luzizila Kiala, chama os fiéis a maximizar seus talentos, para criarem mais empreendedorismos no sentido de se evitar mortes por suicídio, fundamentalmente na juventude, alegando falta de emprego causando frustração e desespero.

O ordinário do lugar falava na homilia deste Domingo que marcou a festa de Cristo Rei do Universo na missão Católica de Santa Teresinha do Menino Jesus de Cambunde-Catembo que dista a 85 quilômetros da cidade de Malanje.