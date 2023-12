Bispo de Cabinda diz que quando se fala de reconciliação não se deve desenterrar um passado ruim

Bispo de Cabinda defende que quando se fala de reconciliação e acima de tudo de paz, não se deve desenterrar um passado que para todos foi ruim e sofrível.

Dom Belmiro Chissengueti na celebração do nascimento de Cristo Jesus realçou que este é o momento em que cada um deve exercitar a paz e reconciliação no verdadeiro sentido das expressões emblemáticas da vida de uma sociedade. Para o prelado a libertação que o Natal trás para cada um é na alma e no coração e que possa ser realizado onde cada um vivi, volvendo a paz para cada dimensão da existência do homem

Reportagem de Cristóvão Lwemba