Bispo de Caxito chama atenção para necessidade de proteger as pessoas excluídas

Dom Maurício Camuto, durante a celebração do Baptismo do Senhor vivido no passado dia 07 de Janeiro, disse, que Cristo vem para todos, sobretudo para os excluídos pelos sistemas injustos. O prelado falava na Paróquia da Consalata.

“A salvação que ele trás é para todos, dos mais pequeninos aos maiores, desde o menos importante aos mais importantes, portanto ele é o salvador de toda a humanidade de todos os homens, raças e línguas, tribos e nações, é a eles aos pastores que os anjos anunciam o nascimento do salvador, esses que nem sequer eram admitidos a entrarem no templo e cuja palavra não era digna de credito”.

O prelado exortou que é preciso prestar atenção aos mais necessitados, pois neles está a revelação de Deus.

“ Assim acontece também nos dias de hoje o senhor aparece mas nós não o descobrimos, esquecemos da mensagem que ele disse [tudo que fizerdes a um desses meus irmão mais pequeninos a mim o fazeis], esquecemo-nos disto diante dos pobres, diante daqueles que sofrem, dos doentes, dos velhos e crianças abandonadas nós nos esquecemos que neste meu irmão, nesta minha irmã esta o senhor”.