Arquidiocese de Luanda ganhou neste Sábado 8 novos diáconos

Tratam-se dos jovens, Álvaro Rafael, (Paróquia S. António), Edmundo Gaspar, Hélder Muteba e José Manuel (S. Carlos Lwanga) Alexandre Bento(S. José Operário), Elizandro Pinto (Cristo Rei da Paz-Benfica), Edson Lima ( Nsa. Sra. da Paz) e Rufino Mbala (S. Joaquim).

A Eucaristia, animada pelos seminaristas de Luanda, foi presidida por Dom Fernando Francisco, Bispo Auxiliar, e concelebrada pelo Arcebispo, D. Filomeno, e D. Antonio Bengui, Bispo Auxiliar, Sacerdotes e Diáconos, religiosas, e numerosos fiéis Leigos vindos sobretudo das comunidades dos ordenados.

Presente esteve, Sua Eminência Alexandre Cardeal do Nascimento, Arcebispo Emérito, que é, por assim dizer, o Patriarca no Presbitério desta Igreja particular, que como no passado a definiu " * Uma Igreja Baptizada e Crismada*".

Na homilia, Dom Fernando Francisco, se referiu à vocação como um Dom de Deus que floresce na comunidade.

Reportagem de Jerónimo Domiano