Bispo de Lwena exorta cristãos a intensificar as acções de caridade durante a vivência quaresmal

A renúncia quaresmal, este ano na diocese do Lwena, será dedicada a reconstrução da igreja de Santa Teresa do bairro 4 de Fevereiro, na cidade do Lwena, cujas obras se encontram paralisadas por falta de financiamento.

A informação foi avançada esta quarta-feira, 14 de Fevereiro, pelo Bispo de Lwena, Dom Martin Lazarte, durante a celebração da quarta-feira de cinzas, início do tempo quaresmal.

Ao falar da quaresma, Dom Martin Lazarte exortou os cristãos a intensificarem as acções de caridade durante a vivência deste tempo da quaresma, caracterizado pela oração, jejum e caridade.

O pastor da igreja católica no Lwena exortou ainda aos fiéis a intensificarem a oração e a renúncia de acções que os impede de exercitar a caridade.