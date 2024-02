O bispo de Caxito, aponta a incapacidade dos governantes, como sendo uma das principais razões do sofrimento do povo angolano.

Dom Camuto que falava durante a missa do Iº Domingo da Quaresma, manifestou-se preocupado com o mau estado por que encontram as vias de acesso no interior do município de Cacuaco, e a condição social dos moradores da zona.

Reportagem de Fernando Moniz