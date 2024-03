Há muitos cristãos preocupados com o canto, desprezando a eucaristia, diz D. Ndakalako

O Bispo da Diocese de Menongue, Dom Leopoldo Ndakalako, durante a homilia da quinta-feira Santa na Igreja Catedral, disse que a liturgia do dia, sublinha a dimensão sagrada do sacrifício eucarístico da missa, tendo dito que este encontro do altar não é uma epifania em as, o carácter memorial do sacrifício do senhor anunciado e prefigurado nos acontecimentos do êxodo do povo de Israel do Egito mediante a empalação do Cordeiro.

O prelado, recordou aos Cristãos de Nossa Senhora de Fátima, que o que se celebra não é brincadeira mas é a presença de Cristo no meio dos cristãos tal como ele orientou para em longo dos tempos encontre a igreja a celebrar a sua ceia.

O Prelado, lamentou que haja muitos cristãos, que não têm fé e não celebram a eucaristia com piedade de vida, e a missa do ceia é uma ocasião que são chamados a tomar a consciência daquilo que fazem e celebram e a disposição com qual se deve celebrar a eucaristia,“infelizmente entre nós, há cristão que desprezam a eucaristia preferindo o canto, colocando a eucaristia em último lugar, não há canto nenhum que louve o senhor fora da eucaristia”, rematou

O Pastor diocesano de Menongue, alertou aos Cristãos a repensar estas suas piedade negligente, a maneira de lidar com o sagrado e sendo a missa da ceia do Senhor e na Páscoa a ocasião para reverem a pretensão de pensar que o canto muda o essencial da missão porque o canto não está em função da missa mas é a missa que dá lugar ao canto.