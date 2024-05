Sacerdote denuncia insensibilidade na sociedade marcada por profundas crises sociais

Na celebração da missa da solenidade da festa de Pentecoste, o Presidente da celebração eucarística no Seminário Maior de Luanda, Padre Celestino Epalanga, da ordem dos Jesuítas, nesta solenidade, denunciou a insensibilidade na sociedade marcada por profundas divisões de ódio como consequência do pecado e da falta de condições económicas para que as pessoas vivam com o mínimo de dignidade.

O Secretario Geral da Comissão de Justiça Paz e Migrações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST ) lamentou o facto de os governantes não ouvirem o clamor e o grito de angustia do povo sofredor.