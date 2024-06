Na festa do corpo e sangue de cristo Núncio apostólico no Paquistão visita paróquia do Carmo

As palavras de boas vindas foram proferidas pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias” Primeiro Núncio Apostólico Angolano, como foi divulgado, e tornou-se notícia em todo país e nas nossas comunidades, acolhemos-lhe hoje nesta igreja de Nossa Senhora do Carmo, rezando com ele e pelo seu elevadíssimo ministério”.

E durante a homilia Dom Penemote, num rico sermão, realçou a importância do corpo e sangue de Cristo na vida do cristão.

O Núncio Apostólico no Paquistão, encorajou os fiéis a engajarem-se na construção de uma sociedade pacífica.