D. Estanislau lamenta pobreza extrema da população de Cafunfu

O bispo da diocese do Dundo Dom Estanislau Marques Chindecasse, já se encontra na casa episcopal depois de ter comprido durante 5 dias a visita pastoral na paróquia de São Paulo do Cafunfo município do Cuango.

Dom Estanislau visitou as comunidades de Mussuque, Ngunha Kuama, Loremo e Cafunfo sede da Paróquia onde reuniu com catequistas, jovens bem como movimentos Apostólicos.

Em breve resumo da visita o prelado católico não gostou da situação lamentável em que encontrou as populações ai residentes.

“ Faz mal ao coração a gente ver que existe tanta miséria espalhada num sitio onde se tira tanta riqueza”.

Reportagem de Jaime Mateus