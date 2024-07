Dom Filomeno presidi missa da abertura da jornada da juventude

E Sob orientação do Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, o secretariado arquidiocesano da pastoral juvenil de luanda realiza de 5 a 7 do mês em curso a jornada arquidiocesana da juventude nas três zonas pastorais.

Nesta Sexta-feira aconteceu a missa aconteceu a missa de abertura das jornadas arquidiocesana da juventude, zona centro, na paróquia da Sagrada Família, presidiu sua excelência reverendíssima Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias, Arcebispo metropolita de Luanda

O padre Amaro Manuel Sangueve Alexandre missionário saletino e director arquidiocesano da pastoral juvenil em Luanda, falou das jornadas